Оплата проезда по геолокации появится в электробусах Нижнего Новгорода

По словам Бачурина, безбилетный способ оплаты проезда дополнит существующие и будет использоваться через мобильное приложение, интегрированное с сервисом геооплаты. Система определяет, где и на каком маршруте находится пассажир, на основании чего рассчитывается тариф и с привязанной банковской карты производится оплата. Далее на экране генерируется QR-код, который выступает в роли билета. Для того, чтобы всё прошло успешно, на смартфоне должны быть включены функции геолокации и Bluetooth. Разработчики подсчитали, что такой способ оплаты проезда экономит на 30% время пассажира, которому не надо протискиваться к валидатору и ждать, пока другие приложат карточку к устройству.