Оплата проезда по геолокации появится в электробусах Нижнего Новгорода

Безбилетная оплата проезда по геолокации появится в общественном транспорте Нижнего Новгорода в конце октября. Такой способ оплаты будет работать в тестовом режиме и пока только в электробусах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на и.о. директора Центра развития транспортных систем региона Александра Бачурина. Такое заявление он сделал в ходе заседания экспертной группы по работе общественного транспорта нижегородской агломерации, которое состоялось 10 октября.
По словам Бачурина, безбилетный способ оплаты проезда дополнит существующие и будет использоваться через мобильное приложение, интегрированное с сервисом геооплаты. Система определяет, где и на каком маршруте находится пассажир, на основании чего рассчитывается тариф и с привязанной банковской карты производится оплата. Далее на экране генерируется QR-код, который выступает в роли билета. Для того, чтобы всё прошло успешно, на смартфоне должны быть включены функции геолокации и Bluetooth. Разработчики подсчитали, что такой способ оплаты проезда экономит на 30% время пассажира, которому не надо протискиваться к валидатору и ждать, пока другие приложат карточку к устройству.
«Умная оплата» проезда с помощью геолокации — проект Минтранса России. Пилотными городами стали Ярославль, Тверь и Ижевск. В Твери пассажирам такая оплата стала доступна осенью 2022 года, в Ярославле и Ижевске — в 2023 году.
Далее технология была опробована на железной дороге: этим летом такая возможность появилась в электричках Нижнего Новгорода, Казани и Калининградской области.
Как пояснили в Ситуационно-информационном центре Минтранса России, главной целью нововведения является создание единого приложения, которое объединит проверенные механизмы оплаты как в пригородном железнодорожном, так и в городском наземном транспорте.
— Данная интеграция позволит в будущем реализовать концепцию бесшовных мультимодальных поездок, предлагая пассажирам возможность путешествовать по единому проездному документу, независимо от числа пересадок и видов транспорта, — уточнили в ведомстве.
Тем временем в Нижнем Новгороде продолжают работать над формированием маршрутной транспортной сети. Накануне стало известно об очередных изменениях в работе ряда маршрутов, вызвавших недовольства нижегородцев. Пассажиры сетуют на то, что общественный транспорт постоянно ходит битком, автобусов не дождаться, а после 19 часов он и вовсе «вымирает». Однако эксперты одной из главных проблем общественного транспорта в Нижнем Новгороде считают заторы на дорогах.
— Сколько бы мы ни покупали автобусов, ни принимали на работу водителей, они все равно в итоги встанут в пробки. Без повсеместного введения выделенных полос для общественного транспорта, жесткого контроля движения на них, развития магистральных и подвозящих маршрутов, расширения пересадочной системы не обойтись, — отметил директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков.