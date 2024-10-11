Музейные работники Омска побывали на профильной конференции в Санкт-Петербурге

— Для меня особенный интерес представляла программа коммуникационной стратегии и продвижения, — рассказала участница конференции замдиректора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева. — Поскольку наш музей долго не имел собственного здания и постоянной площадки для коммуникации с аудиторией, мы одними из первых в городе стали активно работать в социальных сетях. Сегодня на наш опыт ориентируются коллеги. Мы ценим и много сил вкладываем в этот ресурс, ищем новые инструменты его развития. В этом году совместно с «Родными городами» запустили новое общественное пространство в музейном дворике, поэтому особенно ценной была возможность пообщаться на конференции с флагманами подобных проектов.