Музейные работники Омска побывали на профильной конференции в Санкт-Петербурге

Более 50 профессионалов музейного дела из разных уголков России, в том числе и из Омской области, собрались на профильной конференции в Северной столице, чтобы обменяться опытом и обсудить современные подходы в музейном маркетинге. Конференция прошла при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
— Основным инструментом проекта «Родные музеи» в прошлом году была акселерация: мы вместе с экспертами помогали музейщикам доработать их культурные проекты, оказывали всестороннюю поддержку, — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. — В итоге это вылилось в региональную конференцию, которая стала профессиональной площадкой для обмена опытом и наработками. В этом году мы решили организовать большое событие для всех наших регионов. Уверена, новая конференция дала нашим участникам пищу не только для размышлений, но и для идей будущих ярких творческих проектов.
В течение трех дней участники форума слушали лекции ведущих музейных экспертов России, среди которых были замдиректора Пушкинского музея Илья Доронченков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Капков, замдиректора «Театра наций» Екатерина Василенко и другие.
— Конференция — прекрасно подходящая площадка, чтобы музейные сотрудники выстроили диалог друг с другом, — считает Илья Доронченков. — Такие встречи дают возможность построить, в том числе и через неформальное общение, ткань профессионального сообщества, обменяться мыслями, опытом. Наконец, просто подружиться.
Специалисты участвовали в дискуссиях и практических занятиях, обсуждали имидж музеев, работу с целевыми аудиториями, визуальные коммуникации, стратегии продвижения и возможные партнерства. Итогом мероприятия стало получение сертификатов государственного образца о повышении профессиональной квалификации и сувенир, специально подготовленный инклюзивной мастерской «Простые вещи». При его создании использовались рисунки и иллюстрации мастеров с особенностями развития.
— Для меня особенный интерес представляла программа коммуникационной стратегии и продвижения, — рассказала участница конференции замдиректора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева. — Поскольку наш музей долго не имел собственного здания и постоянной площадки для коммуникации с аудиторией, мы одними из первых в городе стали активно работать в социальных сетях. Сегодня на наш опыт ориентируются коллеги. Мы ценим и много сил вкладываем в этот ресурс, ищем новые инструменты его развития. В этом году совместно с «Родными городами» запустили новое общественное пространство в музейном дворике, поэтому особенно ценной была возможность пообщаться на конференции с флагманами подобных проектов.
Сейчас музей при поддержке «Родных городов» работает над образовательным проектом «НЕархивные истории» о людях города и позитивных сценариях творческого и профессионального развития в Омске. В планах — коллаборация с молодым омским брендом.
Благодаря программе «Родные музеи» в Омске были реализованы десятки проектов: открылись музейные дворики центра «Эрмитаж-Сибирь» и музея «Искусство Омска», световая музейная навигация, выставка архивных фотографий про историю ОНПЗ, мурал «Игра в скейт» в скейт-парке и другие.