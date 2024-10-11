«Мне пришлось рассказывать Брежневу анекдот про него же»

— Не буду я вам его рассказывать. У меня в ноябре выйдет книга, которая называется «Игра в “Городки” — это сильно дополненное издание. Вот там будет новый рассказ о том, как это произошло. Он называется “Брежнев и я”. Это я к тому, что Брежнева эти юные журналисты не помнят, не знают. Родители их, может быть, еще и помнят. Только ленивый не показывал Леонида Ильича, эта характерность очень легкая. Только я, когда играл Брежнева сейчас, уже знал, что-то, над чем мы смеялись тогда, — это следствие тяжелого ранения во время войны. Причмокивания — это результат запущенного пародонтоза. Его некоторая заторможенность — это результат антидепрессантов, которыми его пичкали. Я это всё знаю. Поэтому считаю, что сыграл его тепло. Есть юмор, ну да. А какой должен быть Брежнев? Та самая внучка Брежнева, когда ее позвали в 2000-х годах на одно телевизионное шоу, в котором начали в очередной раз хаять ее деда, встала и сказала: “У вас краски не хватит покрасить всё то, что мой дед построил”. И я не злюсь на таких критиков, я над ними смеюсь. Мне не важно это мнение абсолютно, я очень доволен этой ролью. И ей очень доволен режиссер, мне этого достаточно.