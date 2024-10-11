Кинопарк «Москино» пригласил гостей на фестивальную программу

Припарковавшись и взяв билеты на экскурсию заранее через сайт, мы с любопытством ждали программу. «А вдруг это будет как обычный парк, только с декорациями?» — с сомнением спросил муж, пока мы ожидали начала тура. Но уже с первых шагов стало ясно, что это место — гораздо масштабнее. Сразу надо сказать, что кинопарк — это не совсем развлекательный комплекс, он создан для съемок кино. «Как в фильмах про Голливуд», — отметил мой муж. На каждом шагу здесь можно встретить техперсонал, а также сотрудников в специализированной одежде и бейдже, которые сориентируют по кинолокациям или ответят на интересующие вопросы.