Жителям Иркутской области объяснили порядок компенсации за твердое топливо

Жителям Иркутской области объяснили порядок получения компенсации за твердое топливо. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Минсоцразвития, определенные категории льготников могут выбрать как получать компенсацию: фиксированной выплатой или в размере 50% от расходов на твердое топливо. Получить установленную выплату смогут только те, кто ещё не получал компенсацию с начала текущего года. Важным моментом является, то что она попадает под ежегодную индексацию и в зависимости от района составит от 700 до 1100 рублей.
— Чтобы получить социальную поддержку в форме фиксированной денежной суммы в 2024 году, гражданам необходимо подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства до 1 декабря 2024 года. Также до этого срока нужно будет указать, какую форму поддержки они выбирают на 2025 год, — пишет информационное агентство.
Если заявку не успеют подать до 1 декабря текущего года, то в следующем поддержка будет выделена в виде денежной компенсации. Рассчитывать на нее могут следующие категории: работники тыла времен Великой Отечественной войны, награжденные орденами или медали и СССР, ветераны труда.