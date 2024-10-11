Жителям Иркутской области объяснили порядок компенсации за твердое топливо

Жителям Иркутской области объяснили порядок получения компенсации за твердое топливо. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Минсоцразвития, определенные категории льготников могут выбрать как получать компенсацию: фиксированной выплатой или в размере 50% от расходов на твердое топливо. Получить установленную выплату смогут только те, кто ещё не получал компенсацию с начала текущего года. Важным моментом является, то что она попадает под ежегодную индексацию и в зависимости от района составит от 700 до 1100 рублей.