В Академическом районе построят школу

«Все новые объекты образования расположены в районах, получивших импульс к развитию. Три из них находятся в районе Некрасовка, по одному — в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще один — на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе. Здание в Академическом станет новой школой, построенной за счет средств города», — отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.