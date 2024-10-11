В Академическом районе построят школу

«Школа будет рассчитана на тысячу мест. Ее планируют возвести по адресу: улица Шверника, владение 17, корпус 2 в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Предельная площадь образовательного учреждения составит 30 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.
Как уточнила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, площадь земельного участка под новое образовательное учреждение составит 2,29 гектара. На нем разместят само здание школы, спортивные и игровые площадки, а также обустроят зоны для отдыха.
За последние годы город построил семь школ, рассчитанных на тысячу и более мест.
«Все новые объекты образования расположены в районах, получивших импульс к развитию. Три из них находятся в районе Некрасовка, по одному — в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще один — на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе. Здание в Академическом станет новой школой, построенной за счет средств города», — отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.