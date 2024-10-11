Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» планируют убрать в 2025 году

Временные трибуны планировали разобрать в 2021 году и передать их стадионам в восьми муниципалитетах — стоимость выполнения проектно-изыскательных работ на 2020 год составляла 38,8 млн руб., демонтажем должно было заняться ООО «Гипрогорпроект». На их месте планировались установка проекционных экранов и ветрозащитного экрана, утепление подтрибунных зон чаши стадиона, монтаж козырьков безопасности на секторе «A» в зонах прохода футболистов и VIP зрителей, переоснащение медиа-трибуны в места для зрителей (2,3 тыс. мест), а также должен был появиться музей спорта.