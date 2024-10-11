С 20 октября в Ростове ограничат движение большегрузов

Стоит отметить, что на дорогах грузового каркаса допускается свободное передвижение грузовиков, масса которых менее 2.5 тонн. Проезд по жилым улицам разрешен, если в этом районе находится ваш дом или работа, или же там вы обслуживаете жителей или предприятия.