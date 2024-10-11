С 20 октября в Ростове ограничат движение большегрузов

Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог администрации города.
Движение для грузовиков и фур перекроют на 21 улице Ростова. Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» появится на Мадояна, Менжинского, Щедрина, Зоологической, 1-й Конной Армии, Российской, Вересаева, Щаденко, Нансена, Берберовской, Текучева, Доватора, Мичуринской, а также на проспекте Северса, Шолохова и 40-летия Победы. Такие же ограничения будут действовать в переулках Ахтарском, Энергетиков, Автобусном, Змиевском проезде и на Театральном проспекте.
Временные неудобства связаны с формированием грузового каркаса Донской столицы. «Грузовой каркас» представляет собой подразделение улиц округа на две категории: непосредственно сам «грузовой каркас» и «жилую застройку». Это поможет уменьшить нагрузку на магистрали и сократить поток грузового транспорта.
Стоит отметить, что на дорогах грузового каркаса допускается свободное передвижение грузовиков, масса которых менее 2.5 тонн. Проезд по жилым улицам разрешен, если в этом районе находится ваш дом или работа, или же там вы обслуживаете жителей или предприятия.
Водителям транспорта необходимо иметь при себе документы подтверждающие разрешения на въезд.