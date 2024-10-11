Северное сияние запечатлели в небе над Воронежской областью в ночь на 11 октября

В субботу, 12 октября, магнитная буря будет уже слабой. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, а также снижение работоспособности и головную боль. В такие дни им рекомендуют снизить физическую нагрузку, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна.