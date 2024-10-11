Северное сияние запечатлели в небе над Воронежской областью в ночь на 11 октября

В ночь на пятницу, 11 октября, жители Воронежской области вновь могли наблюдать северное сияние. Природное явление было вызвано сильной геомагнитной активностью. В период с 21:00 четверга, 10 октября, до 0:00 магнитная буря достигала уровня G4 (очень сильная). После 0:00 буря практически достигла уровня G5 (экстремально сильная). Воронежцы поделились кадрами северного сияния в социальных сетях. Природное явление наблюдали жители Семилукского, Россошанского, Репьевского, Каменского, Павловского и Петропавловского районов.
Как сообщало РИА «Воронеж», на Солнце произошли крупные вспышки. Одна из них, произошедшая в среду, 9 октября, сопровождалась скоростным выбросом плазмы. В четверг, 10 октября, огромное плазменное облако достигло Земли, что и спровоцировало столь сильную бурю.
По прогнозам, магнитосфера успокоится только к утру воскресенья, 13 сентября. Однако снижение геомагнитной активности уже началось.
До вечера пятницы, 11 октября, сила магнитной бури не опустится ниже уровня G2 (средняя).
В субботу, 12 октября, магнитная буря будет уже слабой. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, а также снижение работоспособности и головную боль. В такие дни им рекомендуют снизить физическую нагрузку, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна.