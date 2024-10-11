Опасную детскую площадку в Ростове отремонтируют после иска прокуратуры

В Ростове-на-Дону детскую площадку с дефектами и повреждениями обязали отремонтировать после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Потенциально опасную территорию для игр обнаружили на улице Думенко, в Первомайском районе города. Тогда же выяснилось, что мер к устранению нарушения никто не принимает.
В итоге специалисты направили представление с требованием как можно скорее устранить опасность, а также подали иск в суд. Позицию истца на слушаниях полностью поддержали, было вынесено решение о ремонте площадки.
Исполнение судебного решения взяли на контроль в прокуратуре.