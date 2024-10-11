Главные новости 11 октября 2024 года

За счет изменения имиджа минтая рыбодобытчики хотят увеличить его потребление в России в два раза. Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что в 2024 году внутренний рынок стал основным для филе минтая, произведенного из свежих уловов.