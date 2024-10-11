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Главные новости 11 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 11 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 октября 2024 года.

Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

Источник: РИА "Новости"

Президент России выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Формирование нового миропорядка необратимо, заявил Владимир Путин, добавив, что РФ выступает за максимально широкую дискуссию о параметрах взаимодействия в этих условиях.

Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России

За счет изменения имиджа минтая рыбодобытчики хотят увеличить его потребление в России в два раза. Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что в 2024 году внутренний рынок стал основным для филе минтая, произведенного из свежих уловов.

Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15

Источник: AP 2023

Не менее 15 человек погибли из-за урагана «Милтон» во Флориде. Больше всего жертв (шесть человек) зафиксировано в округе Сент-Люси. Ураган «Милтона» затронул западное и восточное побережье американского штата Флорида.

Маск представил роботакси от Tesla

Источник: AP 2023

Илон Маск представил созданное Tesla роботизированное такси Cybercab. По его словам, есть уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, не оборудованных механизмами управления для водителя.

Аргентина с Месси в составе не смогла обыграть Венесуэлу

Аргентина и Венесуэла сыграли вничью (1:1) матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Игру задержали на полчаса из-за сильного дождя, в результате которого на поле образовались скопления воды.