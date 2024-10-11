Главные новости 11 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 октября 2024 года.
Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка
Президент России выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Формирование нового миропорядка необратимо, заявил Владимир Путин, добавив, что РФ выступает за максимально широкую дискуссию о параметрах взаимодействия в этих условиях.
Рыбодобытчики планируют изменить имидж главной рыбы России
За счет изменения имиджа минтая рыбодобытчики хотят увеличить его потребление в России в два раза. Президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что в 2024 году внутренний рынок стал основным для филе минтая, произведенного из свежих уловов.
Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15
Не менее 15 человек погибли из-за урагана «Милтон» во Флориде. Больше всего жертв (шесть человек) зафиксировано в округе Сент-Люси. Ураган «Милтона» затронул западное и восточное побережье американского штата Флорида.
Маск представил роботакси от Tesla
Илон Маск представил созданное Tesla роботизированное такси Cybercab. По его словам, есть уже не менее 50 полностью автономных электромобилей, не оборудованных механизмами управления для водителя.
Аргентина с Месси в составе не смогла обыграть Венесуэлу
Аргентина и Венесуэла сыграли вничью (1:1) матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Игру задержали на полчаса из-за сильного дождя, в результате которого на поле образовались скопления воды.