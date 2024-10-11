Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске продают здание, где располагался театр кукол

35 миллионов рублей планируют выручить собственники от продажи здания по улице Подбельского, в котором некогда располагался городской театр кукол. На продажу выставили одноэтажное здание по адресу: улица Подбельского, 32. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Авито

В объявлении указывается, что на продажу выставлено одноэтажное здание площадью 830 квадратных метров, которое сейчас находится в эксплуатации.

Здание по адресу улица Подбельского, 32 считается первым учреждением культуры Центрального района Братска. Здесь работал клуб «Юность» с кинозалом, с 1968 до середины 90-х в здании находился театр кукол. Впоследствии здание было признано аварийным и перешло в частные руки. Сейчас в нем располагается несколько коммерческих компаний. Театр кукол в настоящее время находится в театрально-концертном центре «Братск-АРТ».

недвижимость