В Братске продают здание, где располагался театр кукол

Здание по адресу улица Подбельского, 32 считается первым учреждением культуры Центрального района Братска. Здесь работал клуб «Юность» с кинозалом, с 1968 до середины 90-х в здании находился театр кукол. Впоследствии здание было признано аварийным и перешло в частные руки. Сейчас в нем располагается несколько коммерческих компаний. Театр кукол в настоящее время находится в театрально-концертном центре «Братск-АРТ».