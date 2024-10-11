13 октября в Братске пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание — пешеход!»

За девять месяцев текущего года на дорогах города и района зарегистрировано 24 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, 22 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних.
В рамках мероприятия госавтоинспекторы уделяют особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.
Так, за девять месяцев полицейскими было выявлено 978 водителей, которые не пропустили пешеходов в зоне действия знака «Пешеходный переход», согласно ст. 12.18 КоАП РФ они оштрафованы на 1500 рублей. Инспекторами составлено также 612 административных материалов на пешеходов, нарушивших ПДД (согласно ст. 12.29 КоАП РФ — штраф 500 ₽).