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13 октября в Братске пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание — пешеход!»

13 октября в Братске пройдёт профилактическое мероприятие «Внимание — пешеход!». Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтинспекции города.

Источник: ТК Город

За девять месяцев текущего года на дорогах города и района зарегистрировано 24 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, 22 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних.

В рамках мероприятия госавтоинспекторы уделяют особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Так, за девять месяцев полицейскими было выявлено 978 водителей, которые не пропустили пешеходов в зоне действия знака «Пешеходный переход», согласно ст. 12.18 КоАП РФ они оштрафованы на 1500 рублей. Инспекторами составлено также 612 административных материалов на пешеходов, нарушивших ПДД (согласно ст. 12.29 КоАП РФ — штраф 500 ₽).

ГИБДД