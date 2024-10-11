В Перми арестовали Марата Галимова за коммерческий подкуп

Гендиректора и совладельца АО «Зерновая компания (ЗК) “Хлебопродукт” (Республика Марий Эл) Марата Галимова арестовали в Перми. Его обвиняют в передаче коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом пишет “РБК Пермь”.
Галимов и представители его защиты отрицают причастность к преступлению. Они объяснили, что перечисленные 1 миллион 100 тысяч рублей в адрес топ-менеджера АО «Пермский мукомольный завод» («ПМЗ») Татьяны Сухорословой, были направлены для оплаты консультации о ценах на экспортное зерно. Однако сама Татьяна Сухорослова дала показания против Галимова.
По информации издания, 4 октября Дзержинский районный суд Перми отправил 58-летнего Галимова под стражу в СИЗО. Обвиняемый и защита попросили отменить постановление, смягчить самую строгую меру пресечения на домашний арест, имущественный залог или запрет определенных действий.
4 октября для домашнего ареста Галимова была арендована квартира в Перми. А в качестве имущественного залога Галимов предложил два жилых дома с земельными участками, которые находятся в Татарстане. Один оценили в 9,9 миллионов рублей. Недвижимость оформлена на сожительницу обвиняемого. А второй дом, застрахованный на 24 миллиона рублей, принадлежит Эдуарду Миякину, его заместителю и деловому партнеру.
9 октября, на судебном заседании Миякин заявил, что данное обвинение безосновательное. По словам Миякина, Татьяна Сухорослова готовила обзоры и консультировала о ценах на экспортное зерно. Перечисленные средства были направлены именно на оплату услуги.
«Отношения с гражданкой Сухорословой были по ее консультациям. Обычные отношения, цены у нас даже ниже рыночных. С Пермским мукомольным заводом работаем больше 20 лет», — пояснил по видеосвязи из СИЗО обвиняемый Галимов.