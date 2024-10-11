В Перми арестовали Марата Галимова за коммерческий подкуп

4 октября для домашнего ареста Галимова была арендована квартира в Перми. А в качестве имущественного залога Галимов предложил два жилых дома с земельными участками, которые находятся в Татарстане. Один оценили в 9,9 миллионов рублей. Недвижимость оформлена на сожительницу обвиняемого. А второй дом, застрахованный на 24 миллиона рублей, принадлежит Эдуарду Миякину, его заместителю и деловому партнеру.