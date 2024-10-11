Накроет облачность и дожди: о погоде на новую рабочую неделю рассказали синоптики

На следующие сутки, 15 числа, осадки распространятся на большую территорию края, также увеличится их интенсивность. Ночью столбики термометров покажут +7…+15°С, на северо-востоке 0…+5°С, днем они поднимутся до +19…+24°С, на севере до +16…+18°С.