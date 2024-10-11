Накроет облачность и дожди: о погоде на новую рабочую неделю рассказали синоптики

В начале следующей недели, с 14 по 16 октября, в Приморье ожидается ухудшение погоды. В край ворвутся дожди и минусовые температуры, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В понедельник, 14 октября, с атмосферными фронтами в край ворвется облачность, местами пройдет дождь. Минимальная температура воздуха достигнет +2…+9°С, на южном побережье +10…+14°С, на северо-востоке региона и вовсе похолодает до −1…-6°С. Днем потеплеет до +16…+23°С.
На следующие сутки, 15 числа, осадки распространятся на большую территорию края, также увеличится их интенсивность. Ночью столбики термометров покажут +7…+15°С, на северо-востоке 0…+5°С, днем они поднимутся до +19…+24°С, на севере до +16…+18°С.
В среду, 16 октября, в Приморье ворвется гребень континентального антициклона и холодный воздух. Ночью температура воздуха упадет до ночью +1…-5°С, на побережье +2…+7°С, днем столбики термометров покажут от +10°С на севере до +17°С на юге.
Во Владивостоке в первые два дня ожидаются облачность, небольшой дождь и порывистый юго-восточный ветер. По ночам температура воздуха будет достигать +12…+15°С, днем +16…+20°С. 16 октября осадки прекратятся, ветер сменит направление на северо-запад. Потеплеет до +14…+17°С.