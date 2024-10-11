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Арктический холод надвигается на Казахстан

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные дни территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 87% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Zakon.kz

Метеорологи подчеркивают, что в эти дни на большей части страны ожидаются снегопады.

«В центре и на востоке республики — сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В то же время, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.

«Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5−10 градусов мороза».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На остальной территории, по утверждению синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до 2−10 градусов со знаком минус.

В южных регионах ночью ожидается 5−10 тепла.

Примечательно, что уже сегодня, 11 октября 2024 года, жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.