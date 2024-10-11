Арктический холод надвигается на Казахстан

Метеорологи подчеркивают, что в эти дни на большей части страны ожидаются снегопады.
«В центре и на востоке республики — сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица».
В то же время, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.
«Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5−10 градусов мороза».
На остальной территории, по утверждению синоптиков, ночью столбики термометров опустятся до 2−10 градусов со знаком минус.
В южных регионах ночью ожидается 5−10 тепла.
Примечательно, что уже сегодня, 11 октября 2024 года, жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.