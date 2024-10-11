Навигация «Валдаев» завершится в Нижнем Новгороде 20 октября

А вот регулярные перевозки по нижегородским рекам завершатся уже на этой неделе. До Павлова и Дхзержинска судно на подводных крыльях ходит последний день, в Казань, Макарьево и Балахну — до 12 октября, включительно. 13 октября будут выполнены последние поездки «Валдаев» до Бора и Городца.