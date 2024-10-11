Навигация «Валдаев» завершится в Нижнем Новгороде 20 октября

Сезон речных прогулок на «Валдаев» завершится в Нижнем Новгороде 20 октября. Компания «Водолет», занимающаяся речными перевозками, информирует, что осталось всего несколько рейсов до закрытия навигации в 2024 году. Экскурсионные поездки «Музей под открытым небом» в город мастеров будут осуществляться 13 и 20 октября, «Городец купеческий» — 12 и 19 октября.
Последние в этом году рейсы экскурсионного маршрута «Павлово на Оке» планируются 13 и 20 октября. Рейсов по другим направлениям в расписании уже нет.
А вот регулярные перевозки по нижегородским рекам завершатся уже на этой неделе. До Павлова и Дхзержинска судно на подводных крыльях ходит последний день, в Казань, Макарьево и Балахну — до 12 октября, включительно. 13 октября будут выполнены последние поездки «Валдаев» до Бора и Городца.
Напомним, в 2024 году навигация «Валдаев» стартовала в Нижнем Новгороде в первых числах мая. Отличительной особенностью этого сезона стала расширенная география маршрутов, охватывающая Балахну, Городец, Чкаловск, Павлово, Муром, Макарьево, Юрино и другие города. Регулярные маршруты осуществлялись от одного до трех раз в день, в зависимости от удаленности населенных пунктов.