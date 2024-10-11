Опасность для белорусов: все про лосиного клеща

Это насекомое с плоским и плотным тельцем, коричневатого или черного цвета, с прозрачными крыльями, превышающими длину тела. Предпочитает охотиться в теплые и безветренные дневные часы.

Укусы насекомого болезненны и сопровождаются покраснением кожи, сыпью, зудом.

Обезопасить себя от укуса лосиного клеща можно. Для этого необходимо соблюсти следующие пять пунктов:

1. При посещении лесополосы надевайте одежду, плотно прилегающую к телу. Брюки можно заправить в обувь или носки. Не забудьте про головной убор.

2. Не пренебрегайте использованием репеллентных средств.

3. Для посещения выбирайте открытые поляны или чистый сосновый бор.

4. Не посещайте лес в солнечную и безветренную погоду. Возможность передвижения насекомого существенно снижается во время ветра и дождя.

5. Периодически тщательно осматривайте поверхность одежды.