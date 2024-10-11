Это насекомое с плоским и плотным тельцем, коричневатого или черного цвета, с прозрачными крыльями, превышающими длину тела. Предпочитает охотиться в теплые и безветренные дневные часы.
Укусы насекомого болезненны и сопровождаются покраснением кожи, сыпью, зудом.
Обезопасить себя от укуса лосиного клеща можно. Для этого необходимо соблюсти следующие пять пунктов:
1. При посещении лесополосы надевайте одежду, плотно прилегающую к телу. Брюки можно заправить в обувь или носки. Не забудьте про головной убор.
2. Не пренебрегайте использованием репеллентных средств.
3. Для посещения выбирайте открытые поляны или чистый сосновый бор.
4. Не посещайте лес в солнечную и безветренную погоду. Возможность передвижения насекомого существенно снижается во время ветра и дождя.
5. Периодически тщательно осматривайте поверхность одежды.
Опасность для белорусов: все про лосиного клеща
Осень — это время появления опасного насекомого из семейства кровососов, более известного под названием лосиный клещ, а точнее — оленья кровососка.
Это насекомое с плоским и плотным тельцем, коричневатого или черного цвета, с прозрачными крыльями, превышающими длину тела. Предпочитает охотиться в теплые и безветренные дневные часы.