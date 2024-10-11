В Кировском районе Красноярска благоустраивают новую детскую площадку. Об этом сообщает мэрия. Территория появится между домами № 72 и № 80а по улице Академика Вавилова. Средства были выделены благодаря победе в конкурсе «Самый благоустроенный район города Красноярска» в 2023 году. Стоимость проекта более трёх миллионов рублей.