На кладбище села Воздвиженка похоронили актера, сыгравшего Виталия Наливкина

В Уссурийском городском округе, на кладбище села Воздвиженка похоронили Андрея Неретина, более известного под именем Виталия Наливкина, роль которого он играл на протяжении пяти лет. Как уточняет ИА UssurMedia, прощание прошло в узком кругу, чуть ли не в тайне. На венках указано только «от друзей», сообщает ИА PrimaMedia.
Оглашать время и место проведения похорон Андрея Неретина команда проекта о председателе исполкома Уссурийского района не стала. Прощание со ставшим известным на всю Россию актера прошло буквально в тайне.
Как стало известно ИА UssurMedia, могила актера находится на кладбище села Воздвиженка.
Напомним, последние два года скетч-шоу о вымышленном главе исполкома Уссурийского района не выпускается из-за возбуждения уголовного дела на его продюсера и режиссера. 4 октября режиссеру проекта Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову предъявили новое обвинение в уголовном преступлении. К обвинениям о хулиганстве с применением взрывчатки при съемках одного из эпизодов сатирического шоу добавилась тяжелая статья об изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору (ч. 3 ст. 213 УК РФ и ч.2 ст. 223.1 УК РФ).
По этой статье творческой группе грозит от 10 до 15 лет. Как отмечают адвокаты, за взрывное устройство следователи приняли петарды, использовавшиеся для создания пиротехнического эффекта.
В этот же день Наливкин записал свое последнее видео, в котором заявил, что уходит в «отставку» с поста «председателя исполкома Уссурийского района», так как не может продолжать участие в проекте из-за давления. Андрей Неретин умер вечером 5 октября в больнице Уссурийска. Ему было 48 лет. В Уссурийске у Неретина родственников нет, на похороны пришлось объявлять сбор.