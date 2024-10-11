На кладбище села Воздвиженка похоронили актера, сыгравшего Виталия Наливкина

В этот же день Наливкин записал свое последнее видео, в котором заявил, что уходит в «отставку» с поста «председателя исполкома Уссурийского района», так как не может продолжать участие в проекте из-за давления. Андрей Неретин умер вечером 5 октября в больнице Уссурийска. Ему было 48 лет. В Уссурийске у Неретина родственников нет, на похороны пришлось объявлять сбор.