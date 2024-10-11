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Погода в Ростове-на-Дону на 12 — 13 октября: Похолодание до +6, дождь и порывистый ветер

До −2, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Ростовской области на выходных.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 87% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 12 — 13 октября принесет похолодание. Если в субботу в донской столице и в Ростовской области будет относительно тепло, то в воскресенье резко похолодает на десять градусов. Когда надевать куртку потеплее, а когда брать дождевик? Публикуем подробный прогноз от Ростгдирометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 12 октября, ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10 — +12, а днем потеплеет до +20 — +22.

В ночь на воскресенье, 13 октября, обойдется без существенных осадков, а днем синоптики прогнозируют временами дождь. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 — 18. Ночью столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов, днем воздух прогреется всего до +11 — +13.

В Ростовской области тоже прогнозируют переменную облачность. В субботу синоптики обещают день без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный во скоростью 6 — 11 метров в секунду, а днем местами порывы составят 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +8 — +13 градусов, местами похолодает до +4, а в крайних северных районах региона — до 0, днем воздух прогреется до +11 — +16 градусов, местами до +20, а по югу до +24.

В воскресенье ночь пройдет без существенных осадков, а днем, по прогнозу, местами прольется небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, а утром и днем, в том числе при грозе, местами порывы усилятся до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5 — +10 градусов, местами до +1, а в крайних северных районах обещают заморозки до −2, днем же ожидается +6 — +11 градусов, по югу — до +15.