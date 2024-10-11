Погода в Ростове-на-Дону на 12 — 13 октября: Похолодание до +6, дождь и порывистый ветер

В воскресенье ночь пройдет без существенных осадков, а днем, по прогнозу, местами прольется небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, а утром и днем, в том числе при грозе, местами порывы усилятся до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5 — +10 градусов, местами до +1, а в крайних северных районах обещают заморозки до −2, днем же ожидается +6 — +11 градусов, по югу — до +15.