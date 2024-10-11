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В Ачинске вновь открыли наплавной мост, с которого рухнул грузовик

Об этом сообщил глава города Игорь Титенков.

Источник: Соцсети

В Ачинске вновь открыли движение по наплавному мосту через Чулым, который частично обрушился после смертельной аварии с грузовиком. Об этом сообщил глава города Игорь Титенков.

Рабочие заменили стойки ограждения и отбойный брус. Теперь переправа находится в исправном техническом состоянии, подытожила специальная комиссия по восстановлению объекта.

Напомним, в ночь с 4-го на 5 октября на мост заехал грузовик Shacman. Большегруз наехал на ограждение моста и рухнул в реку. В результате происшествия утонули двое человек — 38-летний водитель и 43-летний пассажир машины. Полиция проводит проверку по факту ДТП.