В Ачинске вновь открыли наплавной мост, с которого рухнул грузовик

В Ачинске вновь открыли движение по наплавному мосту через Чулым, который частично обрушился после смертельной аварии с грузовиком. Об этом сообщил глава города Игорь Титенков.
Рабочие заменили стойки ограждения и отбойный брус. Теперь переправа находится в исправном техническом состоянии, подытожила специальная комиссия по восстановлению объекта.
Напомним, в ночь с 4-го на 5 октября на мост заехал грузовик Shacman. Большегруз наехал на ограждение моста и рухнул в реку. В результате происшествия утонули двое человек — 38-летний водитель и 43-летний пассажир машины. Полиция проводит проверку по факту ДТП.