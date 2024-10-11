В Ачинске вновь открыли наплавной мост, с которого рухнул грузовик

Напомним, в ночь с 4-го на 5 октября на мост заехал грузовик Shacman. Большегруз наехал на ограждение моста и рухнул в реку. В результате происшествия утонули двое человек — 38-летний водитель и 43-летний пассажир машины. Полиция проводит проверку по факту ДТП.