В Красноярском крае наградили юношу, задержавшего нетрезвого водителя

Это произошло в конце сентября 2024 года. Парень увидел припаркованный на обочине трассы Красноярск-Енисейск автомобиль Chevrolet с включенной «аварийкой». Он подошел и предложил свою помощь мужчине за рулем. Тот по виду был нетрезвым. Вскоре он завел свою машину и начал съезжать на дорогу. Юноша не растерялся, догнал автомобиль и жестами попросил водителя остановиться. После этого он вызвал полицию и удерживал от дальнейшей поездки хозяина иномарки до приезда сотрудников ДПС.