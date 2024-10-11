В Красноярском крае наградили юношу, задержавшего нетрезвого водителя

11 октября сотрудники ГИБДД вручили благодарственное письмо и памятный подарок юному жителю Лесосибирска, который помог полиции задержать пьяного водителя.
Это произошло в конце сентября 2024 года. Парень увидел припаркованный на обочине трассы Красноярск-Енисейск автомобиль Chevrolet с включенной «аварийкой». Он подошел и предложил свою помощь мужчине за рулем. Тот по виду был нетрезвым. Вскоре он завел свою машину и начал съезжать на дорогу. Юноша не растерялся, догнал автомобиль и жестами попросил водителя остановиться. После этого он вызвал полицию и удерживал от дальнейшей поездки хозяина иномарки до приезда сотрудников ДПС.
Прибыв на место, они выяснили, что 59-летний нарушитель лишен водительских прав. Освидетельствование подтвердило, что мужчина в алкогольном опьянении. За руль он больше не сел. Было заведено уголовное дело.