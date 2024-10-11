Омичи рассказали, как бы потратили выигрыш в 100 миллионов рублей

В открытом опросе сервиса SuperJob экономически активные жители Омска рассказали, как бы они распорядились выигрышем в 100 млн рублей. Результаты исследования показали, что большинство омичей предпочли бы вложить крупную сумму в недвижимость, автомобиль или собственный бизнес, при этом немалая часть опрошенных готова выделить средства на благотворительность.
Согласно данным опроса, 58% омичей в первую очередь купили бы недвижимость — квартиру или дом с земельным участком. Автомобиль приобрели бы 25% респондентов, а 19% мечтают открыть свое дело или вложить деньги в уже существующий бизнес. В путешествие отправились бы 14% участников опроса, а 13% помогли бы родителям или близким.
Любопытно, что каждый седьмой (12%) выделил бы часть выигрыша на благотворительные цели, демонстрируя желание поддерживать общественные инициативы и помогать нуждающимся. Также 9% опрошенных вложились бы в ценные бумаги или открыли вклад в банке, а 4% предпочли бы потратить деньги на здоровье, своё и своей семьи.
Интерес к лотерейным билетам также зависит от возраста и пола участников опроса. Оказалось, что 27% омичей периодически покупают лотерейные билеты, причем мужчины делают это чаще (33%) по сравнению с женщинами (21%). Среди молодежи до 34 лет только 22% признаются в регулярной покупке лотерейных билетов, тогда как в возрастной группе старше 45 лет этот показатель вырастает до 37%.
Таким образом, если бы омичи выиграли 100 млн рублей, они бы в первую очередь вложились в улучшение своего качества жизни, поддержку близких и развитие бизнеса, а также нашли бы возможность помочь другим через благотворительность.