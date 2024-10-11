Омичи рассказали, как бы потратили выигрыш в 100 миллионов рублей

Интерес к лотерейным билетам также зависит от возраста и пола участников опроса. Оказалось, что 27% омичей периодически покупают лотерейные билеты, причем мужчины делают это чаще (33%) по сравнению с женщинами (21%). Среди молодежи до 34 лет только 22% признаются в регулярной покупке лотерейных билетов, тогда как в возрастной группе старше 45 лет этот показатель вырастает до 37%.