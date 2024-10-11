В Ростове нашли нарушения во время рейда по автобусам и такси

В Ростове-на-Дону нашли нарушения во время проверочного рейда по легковым такси и автобусам. Машины осмотрели сотрудники министерства транспорта региона и управления Госавтоинспекции.
Так, например, на маршруте № 85 («Привокзальная площадь Ростова — ТЦ “Мега”) курсировал автобус, который не подходил по требованиям к году выпуска, а на маршруте № 155 В (“Аксай — Щепкин”) людей перевозил транспорт, не прошедший техосмотр.
По всем выявленным случаям специалисты составили административные материалы, нарушителям теперь грозят штрафы.
— В ходе таких рейдов мы предотвращаем выход на линии неподходящего подвижного состава. Особое внимание уделяется маршрутам, по которым поступают обращения людей, — рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко.
По информации МТУ Ространснадзора по ЮФО, всего с начала года на Дону выявили больше 100 нарушений обязательных требований. Юрлица, индивидуальных предпринимателей и водителей наказали штрафами на общую сумму свыше 1 млн рублей.