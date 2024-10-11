В Ростове нашли нарушения во время рейда по автобусам и такси

Так, например, на маршруте № 85 («Привокзальная площадь Ростова — ТЦ “Мега”) курсировал автобус, который не подходил по требованиям к году выпуска, а на маршруте № 155 В (“Аксай — Щепкин”) людей перевозил транспорт, не прошедший техосмотр.