Десятки зданий снесут в Минске до конца 2024 года

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Столичные власти определили перечень коммунальных объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию в 2024—2025 годах, сообщается на сайте Мингорисполкома.
В этом году в городской план по сносу попали 18 объектов — это порядка 40 зданий, два сооружения и один недострой.
Восемь объектов уже снесены за счет балансодержателей, снос еще 10 запланирован в ближайшее время. Средства на эти цели выделят в том числе из городского бюджета.
Всего до конца 2025 года планируется снести 23 объекта. Общая площадь территории сноса составит 40,2 тысячи «квадратов».
«До конца 2024 года запланировано снести 18 объектов, в 2025-м аналогичные работы должны быть выполнены на остальных пяти», — рассказали в Мингорисполкоме.
Ранее сообщалось, что власти столицы намерены в ближайшие годы сносить частный сектор в границах улиц Орловская и Гая, на участках в границах проспектов Дзержинского и Жукова, улиц Железнодорожной и Разинской, а также в микрорайоне Лошица-5.
На днях строители приступили к сносу старого здания столичного онкоцентра на проспекте Независимости. На этом месте построят новую поликлинику.