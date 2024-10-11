В Воронеже временно изменили маршрут автобуса № 66

В период с 9:00 пятницы, 11 октября, и до 12:00 субботы, 12 октября автобусы № 66 будут объезжать участок Переверткина, следуя от остановки по улицам Зои Космодемьянской, Ленинскому проспекту, Остужева и дальше по маршруту.