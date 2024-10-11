В Воронеже временно изменили маршрут автобуса № 66

С11 октчября и до 12:00 субботы, 12 октября, автобусы, курсирующие по маршруту № 66, будут ходить по измененному маршруту, сообщили в воронежском управлении транспорта.
Это связано с перекрытием участка улицы Переверткина в связи с работами по переустройству коммуникаций при строительстве Остужевской развязки.
В период с 9:00 пятницы, 11 октября, и до 12:00 субботы, 12 октября автобусы № 66 будут объезжать участок Переверткина, следуя от остановки по улицам Зои Космодемьянской, Ленинскому проспекту, Остужева и дальше по маршруту.
Управление транспорта просит воронежцев учитывать изменения маршрута при планировании поездок.