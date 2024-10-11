Столкновение ядра выброса солнечной плазмы с Землей породило бурю 4 уровня

Как отмечают исследователи, столкновение скопления плазмы с магнитным «щитом» планеты привело к появлению обширной зоны, где работа систем радиосвязи была сильно нарушена, и это событие вызвало большое число полярных сияний, которые охватили значительную часть Европы, европейской части России, а также США и Канады. При этом магнитная буря не завершилась, и пока астрономы не могут сказать, когда обстановка на орбите вернется в норму.