Столкновение ядра выброса солнечной плазмы с Землей породило бурю 4 уровня

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ядро облака из солнечной плазмы, выброшенного с поверхности Солнца в начале недели вспышкой класса Х1.9, в два часа ночи по Москве столкнулось с Землей и породило мощную магнитную бурю четвертого уровня. Это проявление почти достигло максимального, пятого, уровня активности, сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
«Приход к Земле фронтальных структур плазменного облака был зарегистрирован вчера около 19 часов по московскому времени и вызвал в момент удара магнитную бурю 4-го уровня, а также сформировал обширную полосу полярных сияний, в том числе над территорией России. Около часа ночи по Москве космические аппараты зарегистрировали проход ядра выброса, которое в итоге ударило по Земле примерно в 02:10 по Москве», — говорится в сообщении.
Как отмечают исследователи, столкновение скопления плазмы с магнитным «щитом» планеты привело к появлению обширной зоны, где работа систем радиосвязи была сильно нарушена, и это событие вызвало большое число полярных сияний, которые охватили значительную часть Европы, европейской части России, а также США и Канады. При этом магнитная буря не завершилась, и пока астрономы не могут сказать, когда обстановка на орбите вернется в норму.
«Время окончания бури пока не может быть определено. На данный момент ситуация в околоземном космическом пространстве частично стабилизировалась, но серьезных ее улучшений не просматривается. Скорость солнечного ветра держится вблизи все тех же значений — около 700−800 км/с. Несколько снизилась плотность плазмы, а также напряженность магнитного поля, но этого пока недостаточно для радикального снижения уровня бури. Модели допускают продолжение события в течение всех сегодняшних суток», — подытожили ученые.
Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.
Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3 — самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда астрономы зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M. После этого активность светила резко возросла и по этому показателю текущий цикл солнечной активности (SC25) заметно превосходит предыдущий (SC24).