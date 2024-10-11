В Заксобрании Иркутской области обсудили эффективность налоговых льгот

Члены комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области обсудили эффективность существующих в Приангарье налоговых льгот.
Как пояснила депутатам заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина, в прошлом году общий объем налоговых расходов в регионе увеличился на 3% и составил около 6,9 млрд рублей. Большая часть относится к стимулирующим налоговым расходам — они составляют 71% от общего числа. Остальные доли распределяются между техническими и социальными налоговыми расходами по 21% и 8% соответственно. При этом 93% льгот признаны эффективными по результатам экспертной оценки.
Одной из таких льгот является инвестиционный налоговый вычет для учреждений культуры. Такой механизм был введен по инициативе депутатов областного парламента в 2022 году. Тогда дополнительные средства поступили в 23 учреждения культуры. За прошлый год благодаря такой мере поддержки сумма заключенных соглашений превысила 30 миллионов рублей. Все эти средства были направлены на покупку нового оборудования для музеев, библиотек, дворцов культуры и культурно-досуговых центров, костюмов для местных творческих коллективов, спортивного инвентаря, а также ремонта помещений в этих учреждениях.