В Заксобрании Иркутской области обсудили эффективность налоговых льгот

Одной из таких льгот является инвестиционный налоговый вычет для учреждений культуры. Такой механизм был введен по инициативе депутатов областного парламента в 2022 году. Тогда дополнительные средства поступили в 23 учреждения культуры. За прошлый год благодаря такой мере поддержки сумма заключенных соглашений превысила 30 миллионов рублей. Все эти средства были направлены на покупку нового оборудования для музеев, библиотек, дворцов культуры и культурно-досуговых центров, костюмов для местных творческих коллективов, спортивного инвентаря, а также ремонта помещений в этих учреждениях.