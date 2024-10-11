Депутаты Думы Иркутска проверили состояние улиц после непогоды

В областном центре 10 октября сильно испортилась погода, прошел снег и дождь. Депутаты Думы Иркутска посетили избирательные округа № 9, 10 и 17, чтобы определить, с какими проблемами сталкиваются жители в условиях непогоды. Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе Иркутска.
Так на улице Попова и Морскому проезду перед наступлением морозов стоит прочистить каналы и колодцы, иначе весной может затопить участки домов.
— Специалисты подготовят стоки к холодам. В будущем по этим улицам планирую провести современную ливневую канализацию. Примерный проект уже есть, осталось найти средства на реализацию, — поделился депутат Павел Кудеев.
На улице Лыткина летом привели в порядок тротуары, поэтому даже в дождь и снег там достаточно сухо. В ближайшее время там планируют обновить пешеходные зоны, установить освещение и благоустроить дворы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники представляются юристами и просят деньги у бойцов СВО из Иркутской области.