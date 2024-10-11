Ремонт школ в Князе-Волконском и Ильинке близится к завершению

В Ильинке ситуация более сложная: трещины на фасаде здания вынудили закрыть школу в декабре 2023 года. 400 учеников переведены в школы сел Гаровка и Некрасовка. Такая ситуация создает дополнительные сложности для учеников и их семей. Сейчас ведется усиление фундаментов здания и устройство дренажной системы.