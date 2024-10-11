Ремонт школ в Князе-Волконском и Ильинке близится к завершению

И.о. министра образования и науки Хабаровского края Андрей Процко посетил села Князе-Волконское и Ильинка, где ведется ремонт аварийных школ. Губернатору края Дмитрию Демешину удалось заручиться поддержкой федеральных властей и привлечь дополнительные средства на ремонт образовательных учреждений в рамках единой президентской субсидии, сообщает ИА AmurМedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В Князе-Волконском основная часть ремонтных работ завершена. Школа получит 29 млн рублей на благоустройство территории и ремонт крыльца. 157 учеников скоро вернутся в родные стены уже в третьей четверти учебного года. Это важное событие для жителей села, которые долго ждали окончания ремонта.
В Ильинке ситуация более сложная: трещины на фасаде здания вынудили закрыть школу в декабре 2023 года. 400 учеников переведены в школы сел Гаровка и Некрасовка. Такая ситуация создает дополнительные сложности для учеников и их семей. Сейчас ведется усиление фундаментов здания и устройство дренажной системы.
— Сейчас подрядчик производит земляные и бетонные работы по усилению фундаментов здания школы. Задача — закончить с улицей до наступления холодов. Работы по снятию аварийного статуса планируется завершиться до конца марта 2025 года, — отметил и.о. министра образования и науки края.
В целом, в Хабаровский край из федерального бюджета в рамках президентской единой субсидии направлено 600 млн рублей на ремонт образовательных учреждений, обновление детских садов и приобретение оборудования.