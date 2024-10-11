Может дойти до предракового состояния: почему нельзя игнорировать изжогу

— Не всегда есть причина, чтобы клапан не смыкался. Но когда человек ест больше, чем нужно, ест слишком много и потом запивает еще водой, то пища так или иначе поднимается вверх, и так во многих случаях происходит заброс, — предупредила гастроэнтеролог.