Первая декада октября в Петербурге стала самой холодной за последние пять лет

Первая декада октября в Петербурге выдалась довольно холодной. Средняя температура за первые десять дней месяца составила всего +7,8 градуса. Таких низких показателей не было уже пять лет. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.
— Холоднее в городе на Неве было только в 2019 году, когда средняя за декаду температура составила +5 градусов. На данный момент аномалия температуры от нормы отрицательная и составляет −0,6 градуса, — добавил синоптик.
Что касается других обстоятельства погоды, то тут стоит отметить дожди. Они шли семь дней из десяти, но были небольшими. Однако 10 октября выпало 16 миллиметров осадков, так что общее их количество за декаду составило 28 процентов от нормы. А поскольку было много облаков, то солнца было мало. Оно появлялось на небе всего пять дней и подарило лишь 19,2 часа сияния.