Первая декада октября в Петербурге стала самой холодной за последние пять лет

Что касается других обстоятельства погоды, то тут стоит отметить дожди. Они шли семь дней из десяти, но были небольшими. Однако 10 октября выпало 16 миллиметров осадков, так что общее их количество за декаду составило 28 процентов от нормы. А поскольку было много облаков, то солнца было мало. Оно появлялось на небе всего пять дней и подарило лишь 19,2 часа сияния.