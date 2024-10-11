В чем польза свежего и сушеного инжира и сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму

1. Помойте инжир и нарежьте его на четвертинки.

2. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.

3. В миске смешайте салатные листья, инжир и грецкие орехи.

4. Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец.

5. Разложите на тарелках и посыпьте тертым козьим сыром. Подавайте свежим.