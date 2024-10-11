ГПК: перед выходными почти 2 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС

Самым загруженным направлением в Евросоюз для фур остается литовское — въезда на сопредельную территорию ожидают 1165 большегрузов. Сопредельная сторона с понедельника пропустила всего 26% транспорта от нормы. Меньше всего авто оформляли сотрудники «Мядининкая» (сопредельный «Каменный Лог») — 14% от нормы. Через погранпереход «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») с начала недели на сопредельную территорию проследовало 38% грузовиков.



Въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») ожидают 250 большегрузов. Его контрольные службы за четыре дня оформили 62% фур от нормы.



Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 250 грузовиков. С понедельника через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 57% авто.



Более 150 легковушек ожидают оформления перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). Польская сторона с начала недели приняла на свою территорию 35% транспорта от нормы.