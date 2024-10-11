Терапевт назвала негативные последствия употребления продуктов с плесенью

В числе исключений врач назвала обладающие плотной структурой сыр, морковь, картофель. Если такие продукты поражаются плесенью, то ее действительно можно срезать. Вокруг заплесневелой области надо убрать не менее 2,5 сантиметров поверхности овоща или сыра, после чего их уже можно употреблять в пищу.