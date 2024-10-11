Терапевт назвала негативные последствия употребления продуктов с плесенью

Врач отметила, что плесень возникает вследствие прорастания спор грибов на поверхности продуктов. Этот процесс приводит к выработке микротоксинов. Попадание таких веществ в организм человека способствует возникновению аллергии и заболеваний дыхательной системы.
Появление на продуктах питания плесени создает благоприятную среду для размножения вредных бактерий. Например, такая еда может быть заражена сальмонеллой. Употребление ее в пищу способно привести к серьезному отравлению.
Удаление пораженного плесенью участка не является выходом из ситуации, так как плесень прорастает внутрь продукта. Поэтому единственный правильный способ решения проблемы заключается лишь в полной утилизации такой пищи.
В числе исключений врач назвала обладающие плотной структурой сыр, морковь, картофель. Если такие продукты поражаются плесенью, то ее действительно можно срезать. Вокруг заплесневелой области надо убрать не менее 2,5 сантиметров поверхности овоща или сыра, после чего их уже можно употреблять в пищу.