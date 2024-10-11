Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

В 2010 году артисты записали совместный трек под названием I'm On You. «Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны», — заявил Тимати.