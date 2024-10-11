Что известно о бизнесмене Эдуарде Таране, задержанном в Москве?

В 1992 году Тараном была открыта компания РАТМ («Региональная ассоциация топливных материалов») по поставке угля для различных энергосистем: МВД России, РАО «ЕЭС» и других. В холдинг также входят: ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО “ГИДРОМАШ”, АО “Катайский насосный завод” и АО “РИД Групп — Новосибирск”. Более того, холдинг владеет стадионом “Спартак” в Новосибирске.