Что известно о бизнесмене Эдуарде Таране, задержанном в Москве?

В Москве 11 октября задержали новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. О подробностях задержания пока неизвестно. АиФ-Новосибирск публикует досье бизнесмена.
Биография
Предприниматель родился в Новосибирске в 1967 году, здесь же получил два высших образования. Есть ученая степень кандидата экономических наук.
В 1992 году Тараном была открыта компания РАТМ («Региональная ассоциация топливных материалов») по поставке угля для различных энергосистем: МВД России, РАО «ЕЭС» и других. В холдинг также входят: ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО “ГИДРОМАШ”, АО “Катайский насосный завод” и АО “РИД Групп — Новосибирск”. Более того, холдинг владеет стадионом “Спартак” в Новосибирске.
Благотворительная деятельность
Таран занимает пост президента Новосибирской областной федерации футбола и является членом попечительского совета Российской шахматной федерации.
Новосибирским предпринимателем была оказана финансовая поддержка спортивным инициативам, на которые он выделил 5,5 млн долларов. Помимо этого, Эдуард Таран организовывал различные спортивные мероприятия. Среди прочих отмечают теннисный турнир Siberian Open и Сибирский фестиваль яхт.
Бизнесмен также занимается благотворительностью. Он является соучредителем фондов помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» и «Линия жизни».
Инвестиции
В этом году Таран выделил 700 тысяч рублей на инвестиционную поддержку инженерного стартапа, который был разработан новосибирскими студентами. Проект был направлен на создание нового изделия, опытного образца.
В конкурсе участвовали студенты, обучающиеся по очной форме на 2−4 курсах бакалавриата и специалитета.
Эдуард Таран отмечал, что видит смысл в развитии новой модели сотрудничества между бизнесом и вузами.
«Наша экономика нуждается в специалистах, способных генерировать идеи и превращать их в коммерчески успешные продукты. Выделенные средства помогут стимулировать научно-исследовательскую и проектную деятельность студентов, раскрывая их потенциал», — заявлял предприниматель.
Годом ранее бизнесмен основал институт травматологии и ортопедии в Москве. В списке основных деятельностей компании 9 позиций. Сюда входит торговля медицинскими изделиями, научная деятельность, общая врачебная практика, ветеринария и торговля домашними животными.
Достижения
В перечень основных достижений новосибирского бизнесмена входит знак «Шахтерская доблесть» и орден святой Анны III степени. Эдуард Таран является кавалером Почетного знака «Достояние Сибири» Национального Фонда «Общественное признание», а также носит звание «Хранитель ребенка».
Сейчас неизвестна причина задержания предпринимателя. По некоторым данным, это могло быть связано с уголовным делом в отношении заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он был арестован 9 октября Лефортовским судом Москвы.