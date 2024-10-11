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Михаил Котюков призвал красноярцев посетить выставку «Поезд Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 11 октября, в Красноярск прибыл «Поезд Победы» — иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Источник: НИА Красноярск

В вагонах поезда расположены 12 композиций, каждая из которых освещает определенный аспект жизни людей в период Великой Отечественной войны. Гости выставки передвигаются по составу в сопровождении аудио-гида и погружаются в историю 1941−1945 гг.

В основе экспозиции — трехмерные панорамы, созданные командой молодых художников «Невский баталист». Красноярцы увидят, как жители СССР узнали о начале войны и отправлялись на фронт, как развивались военные действия и ковалась Победа. Также посетители выставки узнают о преступлениях Третьего Рейха и ознакомятся с научными достижениями военных лет. Последний вагон поезда посвящён Великой Победе.

В экспозиции задействовано 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Организаторы используют объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъёмка исторических реконструкций, 3D-графику с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.

На открытие выставки побывал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. После осмотра экспозиций глава региона поручил начальнику Красноярской железной дороги увеличить время работы выставки на два часа. Посетить инсталляцию завтра можно с 9.00 до 19.20.

"Это уникальный российский проект, который несет память Победы между поколениями, временами, регионами. Экспозиции точно передают разные аспекты войны, жизни в военные годы. Война — неотъемлемая часть нашей истории и нашей памяти, ее забывать нельзя.

Выставка бесплатная и продлится еще два дня. Это отличная возможность посетить ее с друзьями, родными и близкими. Такие моменты надолго остаются в памяти и в сердце", — поделился своими впечатлениями Михаил Котюков.

Жители и гости городов смогут бесплатно побывать на выставке после регистрации на сайте проекта. Регистрация на «Поезд Победы» открывается за сутки до начала работы выставки. Пригласительный билет выдается на конкретные дату и время (сеанс).

9—10 октября «Поезд Победы» останавливался в Канске. За два дня выставку посетили 3500 человек, сообщил начальник Красноярской железной дороги Алексей Сергеевич Туманин.

Заметим, что «Поезд Победы» приезжает в Красноярский край во второй раз.