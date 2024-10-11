Михаил Котюков призвал красноярцев посетить выставку «Поезд Победы»

В вагонах поезда расположены 12 композиций, каждая из которых освещает определенный аспект жизни людей в период Великой Отечественной войны. Гости выставки передвигаются по составу в сопровождении аудио-гида и погружаются в историю 1941−1945 гг.
В основе экспозиции — трехмерные панорамы, созданные командой молодых художников «Невский баталист». Красноярцы увидят, как жители СССР узнали о начале войны и отправлялись на фронт, как развивались военные действия и ковалась Победа. Также посетители выставки узнают о преступлениях Третьего Рейха и ознакомятся с научными достижениями военных лет. Последний вагон поезда посвящён Великой Победе.
В экспозиции задействовано 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Организаторы используют объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъёмка исторических реконструкций, 3D-графику с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.
"Это уникальный российский проект, который несет память Победы между поколениями, временами, регионами. Экспозиции точно передают разные аспекты войны, жизни в военные годы. Война — неотъемлемая часть нашей истории и нашей памяти, ее забывать нельзя.
Выставка бесплатная и продлится еще два дня. Это отличная возможность посетить ее с друзьями, родными и близкими. Такие моменты надолго остаются в памяти и в сердце", — поделился своими впечатлениями Михаил Котюков.
Жители и гости городов смогут бесплатно побывать на выставке после регистрации на сайте проекта. Регистрация на «Поезд Победы» открывается за сутки до начала работы выставки. Пригласительный билет выдается на конкретные дату и время (сеанс).
Заметим, что «Поезд Победы» приезжает в Красноярский край во второй раз.