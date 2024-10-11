Михаил Котюков призвал красноярцев посетить выставку «Поезд Победы»

В основе экспозиции — трехмерные панорамы, созданные командой молодых художников «Невский баталист». Красноярцы увидят, как жители СССР узнали о начале войны и отправлялись на фронт, как развивались военные действия и ковалась Победа. Также посетители выставки узнают о преступлениях Третьего Рейха и ознакомятся с научными достижениями военных лет. Последний вагон поезда посвящён Великой Победе.