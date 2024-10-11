«Неплохая, но мы отстаем от запада». Лукашенко оценил белорусскую кукурузу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 октября 2024 года на малой родине оценил белорусскую кукурузу, сказав про отставание от запада. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, что глава государства проверяет выращивание экспериментальных сортов кукурузы. Президент оценил белорусскую кукурузу и сказал:
— Кукуруза неплохая. Но мы отстаем от запада. Если вы отстаете на 20 процентов по урожайности — это очень много.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что необходимы высокоурожайные хорошие сорта. Кроме того, он подчеркнул о необходимости подведения очень серьезных итогов в сельском хозяйстве, добавив, что «особенно по этим сортам».
Также глава государства адресовал главный вопрос ученым, который касается селекции, отметив, что ждет результат. В телеграм-канале добавили, что президент Беларуси анонсировал большой разговор по итогам работы комиссии, которая проверяет работу Национальной академии наук.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал про апробацию всех новых сортов картофеля на его личном подворье: «У меня высаживайте, посмотрим на результат».
Тем временем назвали любимый сорт картошки Александра Лукашенко.
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