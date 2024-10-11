Почему осенью хочется больше есть, особенно сладкого

«Сезонность влияет на то, что мы начинаем больше грустить, больше впадать в депрессию. А если вы с детства приучены к тому, что едой себя поощряете и увеличиваете эмоциональный статус, то, конечно, в таком случае еда для вас будет некоторым помощником», — прокомментировала эксперт.