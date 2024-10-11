Движение большегрузов ограничат в Ростове-на-Дону с 20 октября

Также нет запрета для грузовиков без прицепа с максимальной массой не более 26 тонн. В этом случае речь идет только о тех большегрузах, которые обслуживаются предприятиями. Такие машины должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.