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Движение большегрузов ограничат в Ростове-на-Дону с 20 октября

В Ростове ограничат проезд большегрузов, создается грузовой каркас города.

Источник: Комсомольская правда

С 20 октября 2024 года на ряде улиц Ростова-на-Дону ограничат движение большегрузов. Это сделают в рамках первого этапа работ по созданию грузового каркаса — специальной зоны для фур и другого тяжелого транспорта.

О нововведениях сообщает городской департамент автодорог. В объявлении говорится, что в Ростове «начнут функционировать участки, предназначенные для грузового транспорта» (запрет транзита через центральную часть города, включая Александровку, Нахичевань, Сельмаш, Берберовку, Рабочий городок и Новое Поселение):

— проспект 40-летия Победы;

— Вересаева;

— Щедрина;

— Щаденко;

— Российская;

— Менжинского;

— Нансена (северная);

— Зоологическая;

— Доватора;

— Мадояна;

— проспект Сиверса;

— проспект Шолохова;

— 1-й Конной Армии;

— Текучева;

— проспект Театральный;

— Нансена (южная);

— Автобусный;

— Ахтарский;

— Энергетиков;

— Змиевский проезд;

— Мичуринская;

— Берберовская.

Власти уточняют: знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» не относится к грузовым машинам, предназначенным для перевозки людей.

Также нет запрета для грузовиков без прицепа с максимальной массой не более 26 тонн. В этом случае речь идет только о тех большегрузах, которые обслуживаются предприятиями. Такие машины должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.