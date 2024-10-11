Движение большегрузов ограничат в Ростове-на-Дону с 20 октября

С 20 октября 2024 года на ряде улиц Ростова-на-Дону ограничат движение большегрузов. Это сделают в рамках первого этапа работ по созданию грузового каркаса — специальной зоны для фур и другого тяжелого транспорта.
О нововведениях сообщает городской департамент автодорог. В объявлении говорится, что в Ростове «начнут функционировать участки, предназначенные для грузового транспорта» (запрет транзита через центральную часть города, включая Александровку, Нахичевань, Сельмаш, Берберовку, Рабочий городок и Новое Поселение):
— проспект 40-летия Победы;
— Вересаева;
— Щедрина;
— Щаденко;
— Российская;
— Менжинского;
— Нансена (северная);
— Зоологическая;
— Доватора;
— Мадояна;
— проспект Сиверса;
— проспект Шолохова;
— 1-й Конной Армии;
— Текучева;
— проспект Театральный;
— Нансена (южная);
— Автобусный;
— Ахтарский;
— Энергетиков;
— Змиевский проезд;
— Мичуринская;
— Берберовская.
Власти уточняют: знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» не относится к грузовым машинам, предназначенным для перевозки людей.
Также нет запрета для грузовиков без прицепа с максимальной массой не более 26 тонн. В этом случае речь идет только о тех большегрузах, которые обслуживаются предприятиями. Такие машины должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.