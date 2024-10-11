Новый дом культуры в Осинском районе будет готов к концу года

В селе Обуса Осинского района готовится к сдаче в эксплуатацию новый дом культуры, который строится в рамках нацпроекта «Культура». На площадке побывал заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
В целом на возведение Дома культуры из федерального и областного бюджетов было выделено более 122 млн рублей. Новое здание было решено построить вместо старого клуба, который сгорел в 2006 году. Все это время местные праздники и собрания проходили в школьном спортивном зале. Теперь в селе появится полноценный Дом культуры с актовым залом на 100 мест и помещениями для занятий творческих коллективов, которых в Обусе десять и они пользуются у жителей популярностью. В это же здание переедет и местная библиотека.
Как пояснили представители подрядчиков, в настоящий момент главные силы брошены на благоустройство территории вокруг здания: обустраиваются газоны, прокладываются тротуары. Все это нужно успеть сделать до минусовых температур, поэтому работа на площадке идет до темноты.
— Строительство данного социального объекта находится на контроле Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева. Мы оценили сегодня ход строительства и убедились, что все идет в рамках рабочего плана с небольшими корректировками, — отметил Анатолий Прокопьев.
Согласно контракту, работы должны быть завершены до 30 ноября. Одновременно будут готовиться документы, которые позволят ввести объект в эксплуатацию.
По данным временно замещающей должность заместителя министра строительства Иркутской области Марии Ивановой, в этом году по нацпроекту «Культура» в регионе идет ремонт в сельском клубе деревни Заглик Боханского района, школе искусств в Киренске и музее им. академика М. К. Янгеля в Железногорске-Илимском.