Новый дом культуры в Осинском районе будет готов к концу года

В целом на возведение Дома культуры из федерального и областного бюджетов было выделено более 122 млн рублей. Новое здание было решено построить вместо старого клуба, который сгорел в 2006 году. Все это время местные праздники и собрания проходили в школьном спортивном зале. Теперь в селе появится полноценный Дом культуры с актовым залом на 100 мест и помещениями для занятий творческих коллективов, которых в Обусе десять и они пользуются у жителей популярностью. В это же здание переедет и местная библиотека.