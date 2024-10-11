Четыре боксера из Иркутской области получили бронзу на чемпионате России

Четыре спортсмена из Иркутской области получили бронзовые награды на Чемпионате России по боксу среди мужчин. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Поздравляю Сергея Ярулина, (весовая категория 57 кг), Никиту Зоня (80 кг), Василия Каверина (80 кг) и Оруджа Мамедова (92+ кг)! Спасибо за яркие поединки и эмоции, которые вы подарили болельщикам. Благодарю тренеров наших ребят, — комментирует Игорь Кобзев.
Помимо этого один из боксеров Приангарья вышел в финал. Егор Шапочанский поборется за победу сегодня в 17:00 в весовой категории 75 килограмм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на бульваре Гагарина установили фигуры из искусственной травы. До конца года появится еще две скульптуры гитаристов.