Избитый толпой школьник собрал с россиян 5 млн руб

«У него походу сломана челюсть, не знаю. Нос дышит, зубы у него уходят просто туда, [лицо] распухшее, я не знаю, что делать. Мы знакомого туда позвали узнать, сколько нам за это будет. Ну, [треш]… Ты видел, какие у него гематомы?.. Там просто все в следах от проводов… Нам [конец] всем. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, чтобы не узнали, что это мы были», — размышляет девушка.