Казахстанцу пришлось отдать экс-супруге дачу новой жены

Аналогичным образом еще четверо должников передали права на жилье. А должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан. Он 8 лет скрывался на территории другой страны, однако недавно его выдворили на Родину. Мужчину задержали в аэропорту Алматы.