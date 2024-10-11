Казахстанцу пришлось отдать экс-супруге дачу новой жены

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, зачастую должники в целях неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей укрывают доходы и имущество.
«Подобный факт выявлен прокуратурой Шуского района в ходе досудебного расследования в отношении гражданина, задолжавшего алименты на сумму 11,2 млн тенге», — отметили в надзорном органе.
Мужчина не оплачивал алименты на содержание троих детей от предыдущего брака с 2015 года. 25 июля этого года по материалам, зарегистрированным в КУИ прокуратуры района, отдел полиции Шуского района в отношении должника начал досудебное расследование по ст.139 УК.
«Принятые меры позволили установить скрытое имущество, за счет которого произведено полное погашение задолженности по алиментам», — рассказали в прокуратуре Жамбылской области.
В ходе расследования было установлено, что должник в 2018 году приобрел дачный участок в массиве Жемчужина города Шу, оформление которого произвели на его нынешнюю супругу. По достигнутому согласию сторон земельный участок был передан в счет возмещения задолженности по алиментам.
25 сентября досудебное расследование прекратили за примирением сторон.
Ранее стало известно, что житель Костанайской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения долга по алиментам.
Аналогичным образом еще четверо должников передали права на жилье. А должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан. Он 8 лет скрывался на территории другой страны, однако недавно его выдворили на Родину. Мужчину задержали в аэропорту Алматы.