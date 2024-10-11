Фотографа Алика Якубовича задержали в Нижнем Новгороде

Алик Якубович сообщил, что полицейский на улице сначала проверил у него документы, затем попросил позвонить кому-то, кто сможет подтвердить его личность и род деятельности. Поскольку связаться с руководством Союза фотографов России, в котором состоит Алик Якубович, оперативно не удалось, его доставили в отделение полиции.