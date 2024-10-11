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Фотографа Алика Якубовича задержали в Нижнем Новгороде

Сегодня утром во время съемки призывников около здания военкомата в Советском районе Нижнего Новгорода полиция задержала известного фотографа Алика Якубовича.

Источник: Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», его доставили в отдел полиции № 7 на улице Бекетова.

Алик Якубович сообщил, что полицейский на улице сначала проверил у него документы, затем попросил позвонить кому-то, кто сможет подтвердить его личность и род деятельности. Поскольку связаться с руководством Союза фотографов России, в котором состоит Алик Якубович, оперативно не удалось, его доставили в отделение полиции.

Там фотографа опросили, попросили дать письменное объяснение, сняли отпечатки пальцев, а затем отпустили. Алик Якубович сообщил «Ъ-Приволжье», что полиция действовала и разговаривала с ним корректно.