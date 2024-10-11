Сутки в реанимации: После перекуса фисташками у ростовчанки случился анафилактический шок

Но, бывает, и без аллергии трапеза едва не доводила ростовчан до непоправимого. Так, в прошлом году 38-летняя ростовчанка вместе с друзьями и кумовьями отмечала праздник. Товарищи накрыли стол, и в разгар оживленной беседы женщина подавилась большим куском шашлыка с косточкой. Чтобы «протолкнуть» кость, застрявшую в горле, она решила запить все стаканом растительного масло. Сначала ей показалось, что стало легче, но вскоре горло заболело. Ростовчанка подумала, что у нее банальное ОРВИ, но лечение не помогало. А на следующий день так опухла шея, что дышать с каждой минутой становилось все сложнее.