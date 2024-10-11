Сутки в реанимации: После перекуса фисташками у ростовчанки случился анафилактический шок

Ростовчанка едва не погибла, перекусив фисташками. У женщины молниеносно развилась сильнейшая аллергическая реакция, хотя раньше такого не наблюдалось. Об этом случае сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
ПУЛЬС ЕДВА ПРОЩУПЫВАЛСЯ.
Как рассказали в ведомстве, сначала женщина почувствовала отек, затем — онемение языка, потом наступило удушье, а муж вызвал «скорую».
Медики приехали быстро, оказав необходимую помощь. Но, чтобы спасти жизнь, потребовалась госпитализация. И карета скорой помощи экстренно направилась в ростовскую горбольницу № 6.
— Больную мы уже ждали, нам сообщили заранее. Все для проведения реанимационных мероприятий у нас всегда наготове, — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Малыгин. — Женщина поступила с очень низким давлением, едва прощупывающимся пульсом и сильными отеками.
Ростовчанка провела в реанимации сутки, а после прошла лечение в терапевтическом отделении. К счастью, все завершилось благополучно, и пациентку уже выписали домой.
Врачи обращают внимание, что анафилактический шок развился у женщины внезапно.
— Раньше фисташки никогда не вызывали у нее аллергию, — обратили внимание в минздраве региона. — Этот случай показывает, что заболевание может развиться в любом возрасте. При первых же признаках анафилактического шока срочно вызывайте «скорую»!
ЗНАЛА ПРО АЛЛЕРГИЮ НА РЫБУ.
И ладно, ростовчанка столкнулась с аллергической реакцией впервые. Но порой сотрудникам скорой медицинской помощи приходится «откачивать» и тех, кто о реакции своего организма на некоторые продукты прекрасно знает.
Так, врачи спасли ростовчанку, которая знала про свою аллергию на рыбу, но не отказалась от трапезы, а потом просто вызвала «скорую». Об этом на радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал заместитель главврача БСМП донской столицы по скорой медицинской помощи Василий Фалин.
— Очень обидно и невозможно привыкнуть к человеческой глупости. Приведу пример: женщина вызвала скорую помощь. Причина — она съела рыбу, и возникла аллергическая реакция. Медики приехали и оказали помощь. Но прошло три дня и она решила доесть эту рыбу, — озвучил Василий Владимирович.
После этого, по словам медика, приехавшая бригада использовала полтора литра раствора для инфузионной терапии и серьезные агрессивные гормональные антиаллергические препараты.
ЗАПИЛА ШАШЛЫК РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ.
Но, бывает, и без аллергии трапеза едва не доводила ростовчан до непоправимого. Так, в прошлом году 38-летняя ростовчанка вместе с друзьями и кумовьями отмечала праздник. Товарищи накрыли стол, и в разгар оживленной беседы женщина подавилась большим куском шашлыка с косточкой. Чтобы «протолкнуть» кость, застрявшую в горле, она решила запить все стаканом растительного масло. Сначала ей показалось, что стало легче, но вскоре горло заболело. Ростовчанка подумала, что у нее банальное ОРВИ, но лечение не помогало. А на следующий день так опухла шея, что дышать с каждой минутой становилось все сложнее.
Женщина вызвала скорую помощь, и медики нашли у нее кость размером 2,5 сантиметра, застрявшую под гортанью, а острые концы пробили пищевод. С помощью эндоскопа медики ГБСМП Ростова извлекли инородное тело, а после пациентку ждало долгое лечение.