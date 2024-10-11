Владивосток как книжка-раскраска: новые муралы и граффити украсили город

Крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль уличного искусства Graffest проходит во Владивостоке. Мастера из краевой столицы и других регионов страны украсили фасады домов, подпорные стены, а также прочие объекты уникальными граффити и муралами.



Работами художников уже сегодня можно полюбоваться на Адмирала Фокина, 4д и 17, Нейбута, 17, Басаргина, 44, Военном шоссе, 18, Пушкинской, 46, Хабаровской, 8, Новожилова, 25, а также возле поликлиники № 3. Но это далеко не все. Как рассказывают организаторы, в рамках фестиваля было запланировано 12 объектов, однако в итоге их будет больше.



Самая масштабная работа из перечисленных теперь является изюминкой двухэтажного жилого дома по улице Новожилова. Торец здания венчает мурал с изображением каноничного моряка, который, невзирая на шторм, продолжает выполнять свою работу. Рядом с ним — щупальца гигантского осьминога, захватившие целый маяк. Эту картину размером в два этажа жителям дома подарил художник из Петропавловска-Камчатского.