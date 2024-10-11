Владивосток как книжка-раскраска: новые муралы и граффити украсили город

Крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль уличного искусства Graffest проходит во Владивостоке. Мастера из краевой столицы и других регионов страны украсили фасады домов, подпорные стены, а также прочие объекты уникальными граффити и муралами.
Работами художников уже сегодня можно полюбоваться на Адмирала Фокина, 4д и 17, Нейбута, 17, Басаргина, 44, Военном шоссе, 18, Пушкинской, 46, Хабаровской, 8, Новожилова, 25, а также возле поликлиники № 3. Но это далеко не все. Как рассказывают организаторы, в рамках фестиваля было запланировано 12 объектов, однако в итоге их будет больше.
Самая масштабная работа из перечисленных теперь является изюминкой двухэтажного жилого дома по улице Новожилова. Торец здания венчает мурал с изображением каноничного моряка, который, невзирая на шторм, продолжает выполнять свою работу. Рядом с ним — щупальца гигантского осьминога, захватившие целый маяк. Эту картину размером в два этажа жителям дома подарил художник из Петропавловска-Камчатского.
Фото — пресс-служба мэрии Владивостока.
В то же время по подпорной стене на улице Хабаровской прогуливается по зимнему лесу дальневосточный леопард. А его собрат наоборот решил полежать, но уже на другой подпорной стене, на улице Басаргина. Еще одного представителя кошачьих можно встретить в арке на Адмирала Фокина, 17, а рядом с ним — джаз-бэнд со своей музыкальной программой.
Не обошли стороной художники и железнодорожные пути. Теперь, проезжая на поезде вдоль Военного шоссе, пассажиры смогут увидеть девятихвостую лисицу, затаившегося дракона, енота-тануки и других героев восточного фольклора.
К слову, темы картин художники заранее прорабатывали, вдохновляясь символами и особенностями Дальнего Востока, а также знаковыми местами в городе.
— Логика в выборе темы той или иной работы обязательно есть. Например, одного из мастеров, который расписывал фасад на Пушкинской, вдохновило посещение близлежащего музея археологии и этнографии. В целом мы хотели, чтобы все появившиеся работы выполняли три важных пункта: интерес художника, положительная оценка жителей дома или предпринимателя, заведующего локацией, а также дальнейшее развитие этой территории. Соответственно, мы выбирали те локации, где появление граффити или мурала будет востребовано, — отметил художник, идейный вдохновитель и руководитель фестиваля Макс Майз.
Он также добавил, что в городе все еще продолжается создание граффити от местных художников. В завершении фестиваля организаторы обещают составить карту всех работ, которые появились в рамках Graffest-2024.
Отметим, фестиваль уличного искусства проходит во Владивостоке второй год подряд. Помимо создания красивейших муралов, отражающих коды города, организаторы проводили экскурсии по художественным маршрутам, а также организовывали информационный блок. Планируется, что Graffest вернется во Владивосток и в следующем году.
Фото — пресс-служба мэрии Владивостока.