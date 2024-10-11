Пляж у озера и многоэтажки. Что нового планируют построить в Светлогорске

В пос. Лесное планируют построить гостиничный комплекс с апартаментами и СПА, а в Светлогорске — новые гостиницы и жилой комплекс. Девятого октября проекты одобрил архитектурно-градостроительный совет.
Отдых у воды.
Если по Калининградскому шоссе двигаться в сторону пос. Приморье, мы увидим примыкающий к дороге участок, утопающий в зелени. Здесь, на берегу пруда (по сути, болотца, которое периодически высыхает) планируют сделать набережную и прогулочную зону, чтобы люди отдыхали у воды. На берегу водоёма построят гостиничный комплекс с апартаментами для семейного отдыха, рестораном и большим СПА. Сейчас здесь огромное поле. Забором огораживать территорию не будут. Сформируют пешеходный переход с Калининградского проспекта, чтобы местные жители могли зайти к импровизированному променаду к озеру и далее спуститься к морю по дороге из железобетонных плит, которую эксплуатирует «Балтберегозащита».
«Отель мы условно назвали “Лесное”. Здесь отдельные входы в ресторан, фитнесс, СПА-центр, рассчитанный и на приём гостей с улицы. В этих краях ничего подобного нет. Комплекс станет триггером для развития микрорайона “Лесное — Приморье”… Не знаю, можно ли будет в водоёме купаться, но пляж там точно планируем оборудовать», — рассказал автор проекта архитектор Вячеслав Генне.
Комплекс включает одно четырехэтажное и два пятиэтажных здания с апартаментами (их всего 323). Общая площадь комплекса — 18 тыс. кв. м., из них 5тыс. — гостиница на 75 номеров, остальное апартаменты. Только СПА с внутренним бассейном (с крыши открывается вид на озеро) занимает ь 1700 м. Парковочных мест запланировано 105 и ещё гостевых порядка 20.
Деревья обещали не трогать.
На улицах Новая — Песочная в Светлогорске построят два семиэтажных дома на 362 квартиры.
На соседнем участке находится жилой комплекс «Лесная сказка». Рядом — детсад, школа, жилые дома советской постройки.
В январе прошлого года, когда только стало известно о строительстве этого комплекса, жители Светлогорска собрали подписи под петицией против вырубки соснового бора. Сейчас застройщик уверяет, что расположил здания так, чтобы максимально сохранить все деревья.
В комплексе найдётся место и для детско-юношеского центра — такую соцнагрузку для застройщика определил муниципалитет. У центра будет отдельная парковка.
Член градсовета Игорь Ли сообщил о том, что специально ездил в Светлогорск посмотреть, как выглядит строящийся комплекс «Лесная сказка» вживую. Картинка понравилась: современная красивая архитектура с региональным духом, фронтонами. Качественно выполнено благоустройство, неплохие детские площадки. Если вторая очередь будет выполнена также, мы получим современный жилой комплекс.
Архитектор Сергей Чечин также признал, что автор «сделал всё, что мог». Проект удачный, из хороших материалов. Но отметил, что, на его взгляд, в Светлогорске бесчеловечно строить здания больше пяти этажей.
«Есть у нас горсовет, где принимаются регламенты, ПЗЗ — это законы и мы обязаны их придерживаться, — рассказал он “АиФ”. — Но моё мнение: строить многоэтажные здания в курортном городе — неправильно. Хорошо, что для центральной исторической части города ввели какие-то ограничения. Хотя бы за это спасибо. С одной стороны, власти вводят полезные ограничения, с другой разрешают такие высокие дома возводить. Это связано с тем, что туристическая привлекательность региона растёт. Но всё хорошо в меру. Может быть, в перспективе, принимающие законы люди вернутся к этому вопросу и введут дополнительные ограничения для всей территории курортного города. Надо совместно работать над этим. Тут нет злой воли. Есть ярко выраженные интересы одной могущественной группы, а интересы других групп населения не в полной мере представлены. Отсюда возникают нехорошие тенденции… Меня интересует больше историческая часть. Нужен баланс. У нас есть историческая часть, которая нам ценна. Есть периферия, которая для коммерческого использования тоже хороша. Если коммерция процветает, и для истории есть деньги — не всё так просто».
Тушить фонари.
Одобрили архитекторы и проект пятиэтажной гостиницы апартаментного типа высотой 19 метров на 20 номеров на Олимпийском бульваре в Светлогорске. Это второй этап реализации уже построенного рядом отеля. Новый объект также оформлен в стиле неоклассицизма. Архитекторы посоветовали автору проекта Александру Абайдуллину сделать здание современнее — в частности, убрать с фасада «чересчур навязчивые садовые фонари». По мнению архитектора Игоря Ли, такая парижская архитектура в Светлогорске не совсем уместна, так как вводит людей в заблуждение: они будут воспринимать постройку как давнишнюю, тогда как для города она не характерна.
Паркинги уведут под землю.
Рядом с комплексом «Русь» по Балтийскому проезду планируют построить апарт-отель из трёх корпусов. Проект представляли уже второй раз (первый в августе — его отправили на доработку), причём в двух вариантах.
Архитектор Алексей Пичугин представил концепцию комплекса из семи этажей с антресолью в современной стилистике. Лаконичные фасады зданий он предложил облицевать светлыми плитами с графитовыми вставками. Под частью гостиничного комплекса поместилась открытая парковка, а между корпусами — проезд для автомобилей и места для стоянки.
Проект архиктектора Олега Копылов был визуально красив: верхние этажи зданий украсили «шапочки» из панелей в виде рейки, а центральную площадь комплекса — большие валуны и сосны. Оформленные в эко-стиле фасады органично вписались в природный ландшафт.
Мнения архитекторов разделились. Одним импонировал первый вариант в стиле урбанизма, другие сочли его скучноватым.
Архитектор Игорь Ли поддержал второй вариант, однако обратил внимание на недоработки. По мнению архитектора, проектировщикам нужно развести транспортные и пешеходные потоки.
«Первый вариант — не курортный, поставь его в Калининграде, он украсит город, будет здорово смотреться. Но не возникает ощущения праздника жизни. Курорт должен отличаться от города для повсеместной жизни, он должен быть праздничным и с точки зрения восприятия архитектуры. Второй вариант — более близкий, интересно нарисованы фасады, членение», — сообщил он.
Проект Олега Копылова одобрили с условием: убрать открытые парковки, небезопасные для пешеходов и увести паркинги под землю. Кроме того, исключить возможность транзитного проезда через центр участка, оставить его только для спецслужб.
Силуэт не просматривается.
Проект трёхэтажной гостиницы на 60 номеров и кафе на 25 мест на Калининградском проспекте в исторической части города (сразу за переездом), градостроительный совет отклонил. Члены комиссии сочли эту работу в псевдоисторическом стиле «сырой и недоработанной».
Архитектор Владимир Панифёдов сообщил, что силуэт здания не сложился.
«Нужно найти красивый силуэт этого комплекса, — сообщил он. — Надо его искать, пусть даже в ущерб технико-экономическим показателям, просто потому что это очень ответственное место. Этот объект не должен содержать столько повторений», — рекомендовал он.
Проект предложили доработать и представить повторно.