Пляж у озера и многоэтажки. Что нового планируют построить в Светлогорске

«Есть у нас горсовет, где принимаются регламенты, ПЗЗ — это законы и мы обязаны их придерживаться, — рассказал он “АиФ”. — Но моё мнение: строить многоэтажные здания в курортном городе — неправильно. Хорошо, что для центральной исторической части города ввели какие-то ограничения. Хотя бы за это спасибо. С одной стороны, власти вводят полезные ограничения, с другой разрешают такие высокие дома возводить. Это связано с тем, что туристическая привлекательность региона растёт. Но всё хорошо в меру. Может быть, в перспективе, принимающие законы люди вернутся к этому вопросу и введут дополнительные ограничения для всей территории курортного города. Надо совместно работать над этим. Тут нет злой воли. Есть ярко выраженные интересы одной могущественной группы, а интересы других групп населения не в полной мере представлены. Отсюда возникают нехорошие тенденции… Меня интересует больше историческая часть. Нужен баланс. У нас есть историческая часть, которая нам ценна. Есть периферия, которая для коммерческого использования тоже хороша. Если коммерция процветает, и для истории есть деньги — не всё так просто».